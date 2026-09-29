Malezya, Rohingya dahil 1476 Myanmar vatandaşını geri göndermeye başladı

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Malezya'nın, Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) dahil 1476 Myanmar vatandaşının ülkelerine geri gönderilme sürecinin ilk aşamasını başlattığı belirtildi.

Malay Mail gazetesinin haberine göre Kuala Lumpur hükümeti, aralarında Arakanlı Müslümanlar'ın da olduğu Myanmar vatandaşlarının ülkelerine gönderilmesini kapsayan geri dönüş programını başlattı.

Program kapsamında yaklaşık 1476 kişiyi taşıyan otobüsler, güvenlik araçları eşliğinde Malezya'nın kuzeybatısındaki Lumut Deniz Üssü yakınlarındaki Majlis Perbandaran Manjung Stadyumu'na ulaştı.

Nakil işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu kişilerin, deniz üssüne götürülmesi ve üsse sevk edilen Myanmar donanmasına ait gemilere nakledilmesi planlanıyor.

Malezya basınında yer alan haberlerde, yaklaşık 5 bin kişinin geri dönüşünün hedeflendiği geri gönderme programının "gönüllülük esasına dayandığı" ve Myanmar yönetimiyle "anlaşmalı şekilde" hareket edildiği aktarıldı.

Hlaing davet edilecek

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, temmuzdaki açıklamasında, Myanmar'ın 5 bin kişilik grubu geri almayı kabul ettiğini ve program kapsamında Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing'i ülkesine davet edeceğini belirtmişti.

Malezya'nın, Güneydoğu Asya bölgesinde en büyük mülteci nüfuslarından birine ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA