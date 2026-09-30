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Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir, eşinin ölümü sonrası müşahede altına alındı

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Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed, eşi Siti Hasmah Mohd Ali'nin hayatını kaybetmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 101 yaşındaki Mahathir, eşinin hayatını kaybettiği başkent Kuala Lumpur'daki Ulusal Kalp Enstitüsü'nde müşahede altına alındı.

Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed, eşi Siti Hasmah Mohd Ali'nin hayatını kaybetmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Malezya resmi haber ajansı Bernama'ya göre, 101 yaşındaki Mahathir, başkent Kuala Lumpur'daki Ulusal Kalp Enstitüsü'nde müşahede altına alındı.

Mahathir'in, eşi Siti Hasmah'ın aynı hastanede hayatını kaybetmesinden sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kalp krizi geçirmesinin ardından durumu kötüleşen Siti Hasmah, 28 Eylül'de 100 yaşında hayatını kaybetmişti.

Malezya siyasetinin etkili isimlerinden Mahathir Muhammed, toplam 24 yıl başbakanlık yaparak ülke tarihinin en uzun süre görevde kalan başbakanı olmuştu.

Kaynak: AA
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