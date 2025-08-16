Malezya Kralı, Black Hawk Helikopterlerini 'Uçan Tabut' Olarak Nitelendirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya Kralı Sultan İbrahim İskender, ABD yapımı Black Hawk helikopterlerinin orduda kullanılmaması gerektiğini belirterek, bunları 'uçan tabut' olarak tanımladı ve geçmişte yaşanan kazalara dikkat çekti.

Malezya Kralı Sultan İbrahim İskender, ABD yapımı Black Hawk helikopterlerini "uçan tabut" olarak nitelendirerek, orduya bunları satın almama çağrısında bulundu.

Bernama haber ajansına göre, Sultan İbrahim, Malezya Özel Hizmetler Alayı'nın kuruluş yıl dönümü törenine katıldı.

Ordunun ABD yapımı Black Hawk helikopterler alma planına dikkati çeken Sultan İbrahim, "Pilotlarımızı uçan tabutlara koymak ister miyiz?" ifadesini kullandı.

Sultan İbrahim, 1980'lerde ABD'den alınan 40 adet kullanılmış A-4PTM SkyHawk uçağının kazaları artırdığını hatırlatarak, orduyu aynı hataya tekrar düşmemesi konusunda uyardı.

Tekstil firmalarının bile orduya dron satmaya çalıştığını belirten Sultan İbrahim, "Tüm bunların nedeni savunma bakanlığının ajanlarla dolu olması ya da önceki generallerin tüccara dönüşmesi." dedi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Bakanlık açıkladı! İşte 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte son 8 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor lige 2'de 2 ile başladı

Süper Lig'e 2'de 2 ile başladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.