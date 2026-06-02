Malezya fanatik İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı

Malezya, fanatik İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı şiddetli şekilde kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığı, fanatik İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Malezya'nın fanatik İsraillilerin, İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin kınandığı belirtilerek "Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesine yönelik her türlü girişim iğrençtir ve bu, kutsal mekanın kutsallığının ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

İsrail tarafından desteklenen yerleşimcilerin söz konusu eyleminin, Mescid-i Aksa'nın kültürel ve tarihi özelliklerini, gerçekliğini değiştirmeye yönelik bir girişim olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tür eylemlerin kışkırtıcı ve kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumun, düşmanlık ve saldırganlık karşısında sessiz kalmaması gerektiğinin altı çizilerek "Malezya, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bu ihlalleri durdurmak ve siyonist İsrail rejiminin tam olarak hesap vermesini sağlamak için acil ve somut adımlar atmaları çağrısını yinelemektedir." denildi.

Fanatik İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 31 Mayıs'ta İsrail polisi korumasında baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı açarak İsrail milli marşını okumuştu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 14 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmış, "Harem-i Şerif'in Yahudilere ait olduğunu" iddia etmişti.