Haberler

Malezya'da yaban hayvanlarına ait 9,12 milyon dolar değerinde organ operasyonla ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya'da yetkililer, kaçakçılara yönelik operasyonda koruma altındaki yaban hayvanlarına ait yaklaşık 36,8 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 9,12 milyon dolar) değerinde organ ele geçirdi.

Malay Mail'in haberine göre, Malezya Yaban Hayatı ve Ulusal Parklar Birimi (Perhilitan) Direktörü Abdul Kadir Abu Hashim, yaptığı açıklamada "kara borsaya ayrıldığı" değerlendirilen yaban hayvanlarına ait vücut parçalarını ele geçirmek için Johor eyaletinde baskın düzenlendiğini belirtti.

Abdul Kadir, operasyon kapsamında yaklaşık 9,12 milyon dolar değerinde koruma altındaki yaban hayvanlarına ait organ ele geçirildiğini ifade etti.

Operasyonda 602 piton safra kesesi, 420 ayı safra kesesi, kaplanlar ile primatlara ait olduğu düşünülen çok sayıda sıkıştırılmış vücut parçası, 191 piton parçası ve çok sayıda telefon ele geçirildi.

Vietnamlı bir kişi gözaltına alınırken ülkenin "en büyük yaban hayatı kaçakçılığı baskını" olarak nitelendirilen operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.

Malezya'da, bu tür hayvanların vücut kısımlarını bulunduranlar ve kaçakçılığını yapanlara 1 milyon Malezya ringgiti veya 15 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Yaban hayvanlarına ait parçalar, genellikle geleneksel tıp veya egzotik eşya yapımında kullanılıyor. Özellikle Asya ülkelerine satılan hayvan parçalarından büyük kar elde ediliyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

