Malezya'da Göçmen Teknesi Battı: 7 Ölü, 13 Kurtarıldı
Malezya'nın Langkawi Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Teknenin Myanmar'dan ayrıldığı tahmin ediliyor ve olay insan kaçakçılığı şüphesiyle araştırılıyor. Bölgede kayıp olan yüzlerce kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
KUALA Malezya'nın Langkawi Adası açıklarında 6 Kasım'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.
Malezya Deniz İcra Dairesi (MMEA) yetkililerinden Romli Mustafa, yaptığı açıklamada göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişinin öldüğünü, 13 kişinin kurtarıldığını ifade etti.
MMEA yetkilileri, Myanmar'ın Buthidaung bölgesinden ayrıldığı değerlendirilen teknenin yaklaşık 300 göçmeni taşıdığını belirtti.
Olayın insan kaçakçılığı şüphesiyle soruşturulduğunu ve ülkeye yasa dışı yollardan girenlere yönelik önlemlerin artırılacağını açıklayan yetkililer, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.
Bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Güneydoğu Asya'da Myanmar ve Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen göçmenler, sık sık ölümcül kazalara maruz kalıyor.