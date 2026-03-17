Malezya Başbakanı Enver'den, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına tepki

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.

Enver, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Tüm dünyada Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken, İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapalı tutmaktadır." ifadesini kullanan Enver, Mescid-i Aksa'nın kapatılmasının "savunulamaz ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu" vurguladı."

Enver, Mescid-i Aksa'nın kapılarının derhal açılması çağrısında bulunduklarına işaret ederek, "Filistinlilerin yalnız olmadığını" belirtti.

İsrail'in kısıtlamaları

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında Mescid-i Aksa dahil Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kutsal mekanlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlere izin verilmeyeceği bildirilmişti.

Benzer kısıtlamalar Kudüs'teki diğer dini mekanları da kapsıyor. Bunlar arasında, Hristiyanlar için en kutsal kiliselerden biri kabul edilen Kıyamet Kilisesi de bulunuyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesine izin vermiyor.