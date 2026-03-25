Malezya Başbakanı Enver, Pakistan'ın ABD-İran müzakerelerinde ev sahipliği teklifinden memnuniyetini bildirdi Açıklaması

Malezya Başbakanı Enver, Pakistan'ın ABD-İran müzakerelerinde ev sahipliği teklifinden memnuniyetini bildirdi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Orta Doğu'daki gerilimin çözümü için Pakistan'ın ABD ve İran arasında müzakerelere ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Enver, müzakerelerin samimi niyet temelinde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Pakistan'ın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin çözümü için görüşmelere ev sahipliği yapma teklifinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Enver, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ABD ile İran arasında müzakerelere ev sahipliği yapma teklifini değerlendirdi.

Müzakereler için arabulucu ülkelerden Pakistan'ın teklifini memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Enver, "diğer dost ülkelerin de bölgesel tehlikelerle karşı karşıya olunan dönemde attıkları adımları" takdir ettiğinin altını çizdi.

Enver, Pakistan'ın taraf ülkelerle ilişkileri ve Müslüman dünyasındaki duruşunun, "anlamlı müzakereler için gerekli şartların oluşturulması konusunda İslamabad yönetimini güçlü bir konuma yerleştirdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Malezya'nın bu girişimi desteklediğine dikkati çeken Enver, ABD ile İran'ı buna uygun yanıt vermeye teşvik etti.

Enver, "Herhangi bir müzakere, taktiksel avantaj için temponun idare edilmesi amacıyla değil, çatışmanın sona ermesine açık bağlılıkla samimi niyet temelinde ilerlemeli." ifadesini kullandı.

"Uluslararası hukukta seçici olunamaz"

Uluslararası toplumda "sonuca kavuşturmak yerine ara vermeye benzeyen" çok sayıda ateşkes görüldüğüne dikkati çeken Enver, "Bölge, daha kalıcı (bir sonucu) hak ediyor." ifadesine yer verdi.

Enver, uluslararası hukuk uyarınca Malezya'nın, "İran'ın egemenliğini savunma hakkı olduğunu teyit ettiğini" belirterek, taraflara "en üst düzeyde itidal ve bölgedeki sivillerin ve altyapıların korunması" çağrısında bulundu.

Bölgenin ve dünyanın ekonomik, sosyal ve uzun dönemde istikrarı açısından risk altında olduğuna işaret eden Enver, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukukun uygulanmasında seçici olunamaz. Uluslararası hukuk, taraflardan birini sorumluluklardan korurken, diğerini doğasında olan kendini savunma hakkından mahrum bırakamaz."

Enver, Türkiye, Mısır, Endonezya, Japonya, Pakistan gibi ortakları ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin liderleriyle bölgedeki durum ve gerilimi azaltmanın yolları konusunda görüştüğünü aktararak, kalıcı ve adil barış için atılacak adımlara destek vereceklerinin altını çizdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin çözümü için ABD ve İran arasında müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirmişti.

Pakistanlı ismi paylaşılmayan kaynaklar, Anadolu Ajansına (AA) yaptıkları açıklamada, ABD ile İran arasındaki müzakereler için 48 saatte hamle beklendiğini belirtmişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
