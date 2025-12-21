Malezya, sınır çatışması yaşayan Kamboçya ve Tayland'a diyalog çağrısı yaptı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, bölgesel barış ve istikrarın korunması amacıyla, sınır çatışması yaşayan Kamboçya ile Tayland'a diyalog çağrısında bulundu.

Enver, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

Görüşmede iki ülke arasında yaşanan gerginliğin azaltılması için çeşitli yolların ele alındığını ifade eden Enver, Tayland-Kamboçya sınırındaki çatışmayı sona erdirmek ve bölgedeki barış ile istikrarı korumak için diyalog çağrısında bulunduğunu aktardı.

Enver, yarın yapılacak ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın her iki ülkenin açık şekilde müzakere etmesi ve kalıcı barışın sağlanması için uygun ortam oluşturacağını kaydetti.

Malezya, yarın Kamboçya ve Tayland arasındaki sınır gerilimini ele almak için başkent Kuala Lumpur'da ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenleyecek.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının, 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan bir anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan taraflar birbirini sorumlu tutarken, her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.