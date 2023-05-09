Malezya Başbakanı: Çin ile Malezya Arasındaki Otomotiv İşbirliği Stratejik Öneme Sahip

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin ulusal otomobil üreticisi Proton ile Çin menşeli Geely arasında devam eden ortaklık ve yakın işbirliğinin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin ulusal otomobil üreticisi Proton ile Çin menşeli Geely arasında devam eden ortaklık ve yakın işbirliğinin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

İbrahim, Proton'un en yeni modeli ve ilk hibrit aracı olan Proton X90'ın Pazar günü düzenlenen resmi lansman töreninde açıklamalarda bulundu.

Çin menşeli Geely Haoyue'yi esas alan bir SUV modeli olan X90, Proton'un yeni enerjili araç pazarına girişini temsil ediyor.

SES 1 (İngilizce): ENVER İBRAHİM, Malezya Başbakanı:

"Otomotiv endüstrisi, önemi küçümsenemeyecek, stratejik önemde bir ekonomik sektör. Geely Holding'in katılımı, amacımıza ulaşmamızda büyük yardım ve etki sağlayacak. Amacımıza ulaşmak için çok cesur adımlar atmamız gerekecek. Bu nedenle tüm kurumların, eyalet hükümetinin ve yerel meclislerin etkili ve destekleyici olması ve yatırımcılara dostça yaklaşacak adımlar atması gerektiğine tam da bu nedenle dikkat çekiyorum. Geely Holding'e sadece Çin menşeli şirketlerle değil aynı zamanda Çin hükümeti ile de temas halinde olmaya devam edeceğime dair güvence verdim."

Geely Holding Grubu Başkanı Li Shufu, elektrifikasyon ve akıllı dönüşümü heyecanla benimseyen Proton'un, Geely tarafından geliştirilen engin deneyim ve teknolojiden yararlanabileceğini söyledi.

SES 2 (Çince): Lİ SHUFU, Geely Holding Grubu Başkanı:

"Çin, akıllı elektrikli araçlar alanında ölçek, ekosistem ve teknolojik olgunluk açısından ilk hamle avantajını elde etti ve Çin'deki yeni enerjili araçların üretim ve satışları sekiz yıl üst üste dünyada birinci sırada yer aldı. Malezya, Çin'in yeni enerji araçları geliştirme konusundaki deneyiminden yararlanabilir. Güneydoğu Asya'daki yerel marka olarak Proton'a şimdi elektrik dönüşümüne öncülük etme fırsatı sunuluyor ve bu da markaya kesinlikle yeni bir canlılık katacak."

Geely ile ortaklığının 2017 yılında başladığına dikkat çeken Proton şirketi, o zamandan bu yana kalite iyileştirmeleri, yeni ürünlere yapılan yatırımlar, yetenek aktarımı ve satış noktalarının sayısındaki artışla genel gelişimini güçlendirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuala Lumpur'dan bildiriyor. (XHTV)