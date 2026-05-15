Maldivler'de Dalış Kazasında 5 İtalyan Hayatını Kaybetti

Maldivler'in Vaavu Atoll bölgesinde düzenlenen bir dalış turu sırasında 5 İtalyan vatandaşı hayatını kaybetti. Kazada, bir deniz biyolojisi profesörü, kızı ve iki genç araştırmacının da bulunduğu belirtildi. Yetkililer, elverişsiz hava koşulları nedeniyle sarı uyarı yayımlandığını açıkladı.

Maldivler Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Mohamed Ameen, perşembe günü sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, kazanın ülkenin başkenti Male'nin düzenlenen bir dalış turu sırasında meydana geldiğini belirtti.

Yerel basına göre dalgıçlar, yaklaşık 50 metre derinlikteki mağaraları keşfetmeye çalışıyordu.

Maldivler Ulusal Savunma Kuvvetleri, perşembe öğleden sonra beş dalgıcın kaybolduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye hava araçları ve sürat teknelerinin sevk edildiğini açıkladı. Kurtarma ekiplerinin bir cansız bedeni mağaradan çıkardığını belirten yetkililer, diğer 4 dalgıcın da yaklaşık 60 metre derinliğe uzanan aynı mağarada bulunduğunun tahmin edildiğini ifade etti.

İtalya'daki Cenova Üniversitesi, hayatını kaybedenler arasında kurumda çalışan bir deniz biyolojisi profesörü, kızı ve iki genç araştırmacının bulunduğunu doğruladı.

Polis, perşembe günü Vaavu Atoll'ünde hava koşullarının elverişsiz olduğunu ve yolcu tekneleri ile balıkçılar için "sarı uyarı" yayımlandığını ifade etti.

Yerel medyaya göre, takımadalarda son 6 yılda meydana gelen deniz kazalarında yaklaşık 112 turist hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 42'si dalış veya şnorkel faaliyetleri sırasında gerçekleşti.

