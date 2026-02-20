Malazgirt'te şehit aileleri ve gaziler iftar programında buluştu

Muş'un Malazgirt ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlık bünyesindeki Kitap Kafe'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaymakam Göksu Bayram, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu söyledi.

Programada protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.