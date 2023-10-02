Malazgirt'te Mevlidi Nebi ve Camiler Haftası etkinliği düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Mevlidi Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve konuşmalar gerçekleştirildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Mevlidi Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Malazgirt Kız Öğrenci Yurdu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sinevizyon gösterisinden sonra konuşan İlçe Müftü Vekili Bekir Irmak, din görevlilerine olan teveccühün artırılması ve camilerin toplum hayatındaki yerinin daha iyi anlatılabilmesi için uzun yıllardır Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Kaymakam Göksu Bayram da; Mevlidi Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladığını belirtti.

Bulanık İlçe Müftüsü Abdurahman Gündüz'ün verdiği konferansın ardından program sona erdi. Programa Kaymakam Göksu Bayram, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Bulanık Müftüsü Abdurahman Gündüz, Malazgirt Müftü Vekili Bekir Irmak, kurum amirleri ve din görevlileri katıldı. - MUŞ