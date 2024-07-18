Malazgirt Savaşı Kazı Çalışmalarının İkinci Etabı Başladı

ANADOLU'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği alanın tespit edilmesi için başlatılan kazı çalışmalarının 5'inci yılında ikinci etap başladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, çalışmaların 150 kilometrekarelik alanda sürdüğünü söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müzesi ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma' projesi kapsamında 2020'de kazı çalışması başlatıldı. Her yıl belirli periyotlarla devam eden kazıların 2024 yılı ikinci etabı bugün başladı. 12 üniversiteden 40 akademisyenin yer aldığı kazı çalışmasının ilk gününe Muş Valisi Avni Çakır, Muş İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican ile akademisyenler katıldı.

Kazıya bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, Vali Avni Çakır ve katılımcılara kazıyla ilgili bilgi verdi. Kazı çalışmalarının 5'inci yılında da devam ettiğini belirten Çevik, "Türkiye'nin en kapsamlı ilk savaş alanı projesini gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan savaşa ait metal objeler, bir taraftan insan kayıplarıyla ilgili çalışıyoruz. Afşin Mahallesi'ndeki 3 bin metrekarelik mezarlık alanda 2 bine yakın Müslüman mezarı tespit etmiştik. Buradaki kazılarda belirgin bir mimari dokunun içinde 6 yetişkin bireye ait mezar tespit edildi. Burada arkadaşlarımız kazılarına devam ediyor. Buradan ele edeceğimiz sonuçlar 6 yetişkin bireyin savaşla ilişkisine daha net somut sonuçlar sağlayacak. Sadece burada çalışmıyoruz. 150 kilometrekare gibi çok geniş alanda faaliyet yürütüyoruz. Yüzey araştırmaları, sondaj kazıları şeklinde çalışmamız devam ediyor. Ekibin bir kısmı savaşın geçtiğini düşündüğümüz alanda, diğer bir kısmı da insan kayıplarına dönük alanda çalışmalarını sürdürüyor. Ağustos ayı sonuna kadar kazılarımız planlı bir şekilde yürütülecek" diye konuştu.