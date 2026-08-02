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Malazgirt Kalesi yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor

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Muş Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, restorasyon çalışmalarının ardından Malazgirt Kalesi'nin ziyaretçi sayısında artış yaşandığını söyledi.

Muş Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, restorasyon çalışmalarının ardından Malazgirt Kalesi'nin ziyaretçi sayısında artış yaşandığını söyledi.

Kalede incelemelerde bulunan Şengül, AA muhabirine, kalede kapsamlı bir restorasyon çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyaretçilerin kaleyi gezerek Malazgirt'in köklü tarihini yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Şengül, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle kalemizin restorasyonunu tamamladık. Çevre düzenlemesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdik. Ayrıca yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki göndere bayrağımızı çektik. Tarih boyunca çeşitli dönemlerde onarımlar gören kalemizi aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırdık."

Restorasyonun ardından Malazgirt Kalesi'nin ziyaretçi sayısında artış yaşandığını ifade eden Şengül,"Amacımız sadece tarihi eserleri korumak değil, aynı zamanda turizmi geliştirmek ve gelecek kuşakların bu tarihi mirası yakından tanımasını sağlamaktır. Gençlerimizin, yerli ve yabancı turistlerin Malazgirt'in tarihini öğrenmesi bizim için büyük önem taşıyor. 1071 Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan, milletimizin hafızasında çok özel bir yere sahip. Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı bu toprakların değerini daha geniş kitlelere anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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