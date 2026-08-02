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Takla atan otomobil güvenlik kamerasına yansıdı: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu

Takla atan otomobil güvenlik kamerasına yansıdı: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu Haber Videosunu İzle
Takla atan otomobil güvenlik kamerasına yansıdı: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu
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Adana’nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçe kapısına çarparak takla attığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçe kapısına çarparak takla attığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada aynı aileden sürücü ile eşi yaralanırken, araçta bulunan 3 çocuk ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kozan ilçesine bağlı Yassıçalı ile Kayhan Mahallesi arasındaki kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 01 RT 005 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçe kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak devrildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak bahçe kapısına çarpması ve ardından takla atması yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan 3 çocuğun ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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