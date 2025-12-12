Malavi'de yağış mevsiminin başından bu yana yıldırım isabet eden 10 kişi öldü

Malavi'de yağış mevsiminin başından bu yana 10 kişinin yıldırım isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği, 8 bin 96 hanenin zarar gördüğü bildirildi.

Malavi Afet Yönetimi Dairesi Başkanı Wilson Moleni, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, resmi kayıtlara göre 1 Aralık'tan bu yana 10 kişinin yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiğini, en az 46 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Moleni, şiddetli yağışlar nedeniyle 8 bin 96 hanenin zarar gördüğünü kaydederek, yağış mevsimi boyunca vatandaşların hava durumu güncellemelerini ve uyarıları yakından takip etmelerini istedi.

İklim Değişikliği ve Meteoroloji Hizmetleri Dairesi de yaptığı açıklamada, yağışların ülke genelinde cumartesi gününe kadar devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, göl kıyıları ile Orta ve Güney bölgelerinde ani sel riskinin yüksek olduğuna işaret edilerek, açık alanlardan ve yüksek ağaçlardan uzak durulması çağrısı yapıldı.

Geçen yıl aynı dönemde 10 bin 833 hane yağışlardan etkilenmiş, yıldırım isabet etmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.