Malatyalı öğrencilerden Doğu Karadeniz gezisi

Malatya Arguvan ilçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Öğrencilerin Nitelikli Eğitimle Motive Edilmesi (ÖNEM) projesi kapsamında Doğu Karadeniz gezisine gitti.

Trabzon'dan başlayarak Rize, Artvin ve Erzurum'a illerini gezen öğrenciler, illerin kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri yerinde görme fırsatı buldu.

Okul Müdürü Hüseyin Ünal, yaptığı açıklamada, bu tür projelerin öğrenciler açısından önemli olduğunu ifade etti.