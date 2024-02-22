Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Tayvan Büyükelçiliği iş birliğinde yürütülen "Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz Projesi" kapsamında Malatyalı engelliye tekerlekli sandalye verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye başvuran 16 yaşındaki Fahrettin Tokat'a akülü tekerlekli sandalyesi Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay tarafından teslim edildi.

Kaynarca Konteyner Kent'te kalan aileyi ziyaret ederek sandalyeyi teslim eden Latif Okyay, proje kapsamında engelli vatandaşlar için akülü ve manuel araçların dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Fahrettin Tokat da artık istediği gibi dışarıya çıkabileceğini belirterek teşekkür etti.