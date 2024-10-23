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Malatyalı Çocuklar Filistinli Akranlarına Mektup Yazdı

Malatyalı Çocuklar Filistinli Akranlarına Mektup Yazdı
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Malatya'da çocuklar, Gazze'deki insani duruma dikkat çekmek amacıyla 'Filistinli Çocuklar İçin Mektup Yaz' etkinliği düzenledi. Çocuklar, İsrail saldırılarını kınayarak mektuplar kaleme aldı ve hayallerini de zarflara koymak istediklerini ifade etti.

MALATYALI çocuklar bir yılı aşkın süredir İsrail'in Filistin'de devam ettirdiği soykırım nedeni ile zor günler geçiren Filistinli akranlarına mektup yazdı.

Yeşilyurt Belediyesi Kent Konseyi tarafından, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'Bizde Kuşlar Filleri Yener Filistinli Çocuklar İçin Mektup Yaz' etkinliği düzenlendi. Çocuklar ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile farklı dillerde yazılan dövizlerle İsrail saldırılarını kınayarak Gazze'deki akranları için mektup yazdı. "Keşke mümkün olsa da zarfların içerisine hayallerimizi de koyup gönderebilseydik" diyen çocukların kaleme aldıkları mektuplar Gazzeli çocuklara ulaştırılmak üzere Filistin'e postalandı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Filistin Malatya Güncel İsrail Yaşam Dünya Gazze

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