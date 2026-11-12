Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya Yeşilyurt'ta kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde bir kamyonet ile otomobil çarpıştı; kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

M.K'nin kullandığı 44 AIS 783 plakalı kamyonet, Yakınca Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda E.T.M. yönetimindeki 44 AHP 087 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı

Manifest'in Sueda'sı lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor43

Yılın değil, yüzyılın bombası patladı: Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor
Aksaray'da eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren adam, gizlice aldığı anahtarla eve girmiş

Anahtarı gizlice almış! Nöbetten dönmesini evde bekleyip öldürdü
Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın45

Fatma Betül'ün cezaevi günleri! Rahatsız olduğu olaya bakın
Evini arabasını satıp fabrika kurmuştu! Berdan Mardini market zincirleriyle anlaştı

Konserden konsere koşuyordu! Şimdi 300 kişiye ekmek kapısı oldu
İspanyol oyuncu Ester Expósito'dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi

Genç oyuncudan bomba itiraf: Ötanazi istedim, reddedildi
Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi13

Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi
NASA astronot arıyor! Yıllık maaşı 8 milyon 262 bin TL

Astronot aranıyor! Maaşı servet değerinde