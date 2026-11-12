Malatya Yeşilyurt'ta kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Malatya Yeşilyurt'ta kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde bir kamyonet ile otomobil çarpıştı; kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
M.K'nin kullandığı 44 AIS 783 plakalı kamyonet, Yakınca Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda E.T.M. yönetimindeki 44 AHP 087 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA