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Malatya Yeşilyurt'ta iş yeri kurşunlama olayına karışan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Malatya Yeşilyurt'ta iş yeri kurşunlama olayına karışan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
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Malatya Yeşilyurt'ta 16-17 Eylül'de iş yeri kurşunlama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarına karışan 6 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve iş yeri kurşunlama olayına karışan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte 16-17 Eylül tarihlerinde iş yeri kurşunlama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda 2 iş yeri, 2 ev ve 1 araçta arama gerçekleştiren polis ekipleri; 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Olaylara karıştıkları tespit edilen şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 5 'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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