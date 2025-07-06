Malatya'ya ya şehit ateşi düştü (2)

Kilit bölgesinde metan gazından zehirlenerek şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdurrahman Akdoğan'ın yakınları taziyeleri kabul etmeye başladı. Remzi ve Sabahat Akdoğan çiftinin şehit olan çocukları Abdurrahman Akdoğan, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel