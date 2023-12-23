Şehit Olursam Paylaşın
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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) sosyal medyada 'Şehit olursam bu videoyu da paylaşın' dediği görüntüler ortaya çıktı.
ŞEHİT OLURSAM PAYLAŞIN
Irak'ın kuzeyinde Pkk'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) sosyal medyada 'Şehit olursam bu videoyu da paylaşın' dediği görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel