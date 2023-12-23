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PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerin ailesine haber verildi

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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın ailesine gece saatlerinde haber verildi. Şehit Taşkın'ın annesi ve babasının ise 4 gün önce umreye gittiği öğrenildi.

IRAK'ın kuzeyinde Pkk'lı terörİstlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) şehit haberi Malatya'da yaşayan ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı kapsamında PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen saldırıda 6 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alınırken, şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın Malatya'da yaşayan ailesine gece haber verildi.

4 kardeşin en küçüğü olan Taşkın'ın annesi ve babasının 4 gün önce umreye gittiği öğrenildi. Şehit Taşkın'ın geçen yıl göreve başladığı ve bir kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Malatya Piyade PKK Malatya Terör Güncel Haberler

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