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Malatya'ya mevsimin ilk karı düştü

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Malatya'ya mevsimin ilk karı düştü Malatya'yı bir süredir etkisi altına alan soğuk hava ve sis yerini kar yağışına bıraktı.

Malatya'ya mevsimin ilk karı düştü

MALATYA - Malatya'yı bir süredir etkisi altına alan soğuk hava ve sis yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezine düşen mevsimin ilk karını gören vatandaşlar ise kendini dışarı attı.

Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı Malatya'da da kendini gösterdi. Kenti bir süredir etkisi altına alan soğuk hava ve sis gece yarısı yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise kendini dışarı atarak karın keyfini çıkardı.

Bir süredir kar yağışını beklediklerini söyleyen vatandaşlar havanında güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı attıklarını belirtirken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ise gece ve sabah saatlerinde meydana gelmesi beklenen buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Güncel

Malatya Güncel Haberler

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