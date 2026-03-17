Malatya Valisi Yavuz'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Güncelleme:
Malatya Valisi Seddar Yavuz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü gurur, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Çanakkale'de yazılan destanın, inancın, fedakarlığın ve vatan uğruna canını ortaya koyan kahraman ecdadın eşsiz bir zaferi olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"İmkansızlıklar içinde, dönemin en güçlü donanmalarına karşı verilen bu mücadele, milletimizin sarsılmaz iradesini, birlik ve beraberliğini tüm dünyaya göstermiştir. 'Çanakkale Geçilmez' sözü, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık konusundaki kararlılığının simgesi olmuştur. Başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sonsuz saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Okan Coşkun
