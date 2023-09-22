Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Arguvan ilçesinde incelemelerde bulundu

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Arguvan ilçesinde bir dizi incelemede bulundu.

Yazıcı, Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin satış yerini ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

Yazıcı, 1994 yılından Van Erciş'te şehit olan Astsubay Birol Akın'ın Eymir Mahallesi'ndeki babası ve annesini ziyaret ederek aileye Türk bayrağı tablosu hediye etti.

Kızık Mahallesi'ndeki Balık Gölü'nü inceleyen Yazıcı, daha sonra Yoncalı baraj şantiyesinde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yazıcı'ya, ziyaretlerde Arguvan Kaymakamı Adem Karataş, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ile Malatya DSİ 92. Şube Müdürü Mehmet Aytaç Sucu da eşlik etti.