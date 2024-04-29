Malatya Valisi Ersin Yazıcı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yazıcı, mesajında, işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yazıcı, şunları kaydetti:

"Güçlü ve söz sahibi bir ülke olma doğrultusunda hızla ilerleyen ülkemizin temelinde yer alan işçi ve emekçi kardeşlerimiz, emekleri ve alın terleriyle, ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde de önemli bir paya sahiptir. Bizler için bu denli önem arz eden işçilerimizin bu anlamlı günde olduğu gibi her zaman yanlarında bulunmaya, onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için var gücüyle çalışan, emeği, alın teriyle yoğurarak yüce bir değere dönüştüren tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum."