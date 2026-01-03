Elazığ'daki depremin hissedildiği Malatya'da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte Elazığ'daki depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

Vali Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli hemşehrilerim, valiliğimizin koordinasyonda sahadan alınan bilgilerde ilimizde bir olumsuzluk olmadığı anlaşılmıştır. Depreme dirençli yapılaşmanın önemini bir kez daha bize hatırlatmıştır."

Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.