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Malatya Valisi: 14 Bin 374 Asayiş Olayının 12 Bin 564'ünü Aydınlattık

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kentte meydana gelen asayiş olayları hakkında bilgi vererek, 14 bin 374 olayın 12 bin 564'ünü aydınlattıklarını açıkladı. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadelede de önemli başarılar elde ettiklerini belirtti.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kentte 1 Eylül 2023'ten bugüne kadar meydana gelen 14 bin 374 asayiş olayının 12 bin 564'ünü aydınlattıklarını söyledi.

Yazıcı, Valilik binasında gerçekleştirilen Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonra kentte yaşanan asayiş olaylarına ilişkin bilgi verdi.

Vali Yazıcı, 1 Eylül 2023'ten bugüne kadar meydana gelen 14 bin 374 asayiş olayının 12 bin 564'ünü, 629 hırsızlık olayının ise 350'unu aydınlattıklarını, 433 şüpheliden 174'ünün tutuklandığını belirtti.

Uyuşturucuyla mücadeleye özel hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Vali Yazıcı, bu kapsamda işlem yapılan 2 bin 953 şüpheliden 277'sinin tutuklandığını, 577 kilogram sentetik uyuşturucu, 83 kilogram esrar ile 171 bin 25 sentetik ecza hapının ele geçirildiğini kaydetti.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle mağdur olanların her türlü hizmetini görmeye gayret ettiklerini dile getiren Yazıcı, ramazan ayı dolayısıyla kent merkezinde vatandaşların ibadet edebilmeleri için LC Waikiki binasının üçüncü katının ibadet için hazırlandığını, camisi hasar gören mahallelere ramazan ayı dolayısıyla çadırların kurulması için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımına başlanan konutların anahtar teslimlerinin yapıldığına işaret eden Vali Yazıcı, "Kura çektik de insanlar gelmiyor. Daha 200 tane konut teslim ettik, acele etmiyorlar herhalde. Bina hazır, İkizce'de 2 bin 60 tane hazır, Gelinciktepe'de 1700 civarında hazır. Yazıhan ve Doğanşehir'de hazır. AFAD'a kura çekilince insanlar yığılır hazırlıklı olun dedik ancak böyle bir şey yok." diye konuştu.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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