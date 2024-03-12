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Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Down Sendromlu Bireylere Aşçılık Eğitimi Verildi

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu'nda down sendromlu bireylere aşçılık eğitimi verildi. Üniversite ve Malatya Down Sendromlular Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında down sendromlu bireyler misafir edildi ve çeşitli uygulamalı eğitimler alarak yemekler hazırladılar.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulunda down sendromlu bireylere aşçılık eğitimi verildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Malatya Down Sendromlular Derneği arasında imzalanan "Down sendromlu bireylerimizin sosyal yaşantılarına katkı verilmesine dair dayanışma ve işbirliği" protokolü kapsamında down sendromlu bireyler Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulunda misafir edildi.

Okulda aşçılık programı bölümü öğrencileri tarafından karşılanan ve çeşitli uygulamalı eğitimler verilen down sendromlu bireyler, öğrencilerle pasta, çorba ve makarna yaptı. Down sendromlu bireyler yemek yapmaya çalışırken ailelerde kendilerine ayrılan yerde heyecanlı şekilde çocuklarını izledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, protokol kapsamında üniversitenin bazı bölümlerinde down sendromlu bireyler için etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliklere katılanlara 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde sertifika vereceklerini aktaran Erdem, "Down sendromlu bireyler için toplumda farkındalık oluşturmak gerekiyor. Bizler de üniversitemiz olarak bu farkındalığın artırılması noktasında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bireylerin mutlu olduklarına şahit oluyoruz. Bu mutlulukları bizleri de mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı ise mart ayında başladıkları etkinlikler kapsamında çocukların her branşta ilkleri yaşadığını ifade etti.

Bu tarz faaliyetlerin artmasının çocukların daha rahat bir hayat yaşamalarını sağladığını aktaran Vardı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Down sendromlu bireyler aşçılık eğitimi sonrası müzik eşliğinde aileleri ve öğretmenleriyle güzel vakit geçirip oyun oynadı.

Kaynak: AA / Güncel

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