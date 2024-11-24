Malatya-Sivas Yolunda Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşım Kontrollü Gerçekleştiriliyor
Hekimhan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya-Sivas kara yolunda ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Ekipler, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor ve yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturuyor.
Malatya- Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Hekimhan ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava, bugün yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının etkili olduğu ilçede ekipler, Malatya-Sivas kara yolunda önlem aldı.
Hekimhan Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan ekipler, lastikleri kış şartlarına uygun olmayan araçları geri çeviriyor.
Öte yandan yolda temizleme çalışmalarına da devam ediliyor.
Sıcak Gelişme:
Nevşehir, Kayseri ve Niğde ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 25 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildi.