Malatya'nın Pütürge ilçesindeki orman yangını söndürüldü
Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, 38 araç ve 126 personelin müdahalesiyle sabah saatlerinde söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Örmeli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına AFAD, jandarma, itfaiye ile orman işletme ve bölge müdürlüklerinden 38 araç ile 126 personel müdahale etti.
Bir yangın söndürme helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.
Ekipler, yangını sabah saatlerinde söndürerek soğutma çalışmalarına başladı.
Kaynak: AA / Kasım Aldemir