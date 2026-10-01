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Malatya polisi kaçakçılık operasyonunda 63 bin 900 bandrolsüz makaron ele geçirdi

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Malatya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 63 bin 900 bandrolsüz makaron, 650 gümrük kaçağı sigara ve 22 elektronik sigara ele geçirildi; şüphelinin işlemi sürüyor.

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik yürütülen çalışma neticesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 63 bin 900 bandrolsüz makaron, 650 gümrük kaçağı sigara, 322 bandrolsüz sigara sarma kağıdı,164 paket ısıtılmış tütün mamulü, 22 elektronik sigara ile 25 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin işlemi sürüyor.

Kaynak: AA
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