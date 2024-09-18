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Malatya'nın Pütürge İlçesinde 4.4 Büyüklüğünde Deprem

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AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Pütürge olduğunu ve depremin yerin 9.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan verilen bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan deprem saat 01.38'de 4.4 büyüklüğünde, yerin 9.58 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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