Malatya'nın Esentepe Mahallesi'nde 6 Yıl Sonra Leylekler Geri Döndü

Malatya'nın Esentepe Mahallesi'nde 6 Yıl Sonra Leylekler Geri Döndü
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Doğanşehir ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde 6 yıl aradan sonra leylekler tekrar görüldü. Mahalle sakinleri bu durumu memnuniyetle karşılayarak, leyleklerin bereket getirdiğine inandıklarını belirttiler.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde 6 yıl aradan sonra 6 leylek görüldü.

Esentepe Mahallesi'nde yaşayanlar en son 6 yıl önce mahallelerine gelen leyleklerin dönüşünden memnun.

Esentepe Mahallesi sakinlerinden Önder Akbıyık, yıllar sonra ilçede leylek görmenin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Leylekleri çok sevdiklerini belirten Akbıyık, "İlçede leylekler ilgi çekiyor. Leyleklerin bereket ve bolluk getirdiğine inanıyoruz. Temmuz ayında geldiler. Arkadaşımız gelmiş gibi seviniyoruz. Yıllardır bölgemizde leylek yoktu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
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