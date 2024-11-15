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Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde 4,9 Büyüklüğünde Deprem
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak tespit edilirken, çevre illerde de hissedildi. Yetkililer olumsuz bir durumun rapor edilmediğini duyurdu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da merkez üssü Doğanşehir olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da ilçede meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremden dolayı ekiplerin sahada taramalara devam ettiğini belirterek, olumsuz bir durumun kendilerine intikal etmediğini söyledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise yaptığı yazılı açıklamada, depremin kentlerinde de hissedildiğini, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını kaydetti.

Öte yandan, deprem anı Doğanşehir ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, sarsıntının ardından markettekilerin dışarı çıkmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel
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