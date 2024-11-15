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Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde 4,9 Büyüklüğünde Deprem
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10,46'da merkez üssü Doğanşehir olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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