Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde 288 Kırsal Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan 288 kırsal konut, hak sahiplerine anahtar teslimi için hazır.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesi'nde, 288 kırsal konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Toplam 585 kırsal konutun inşa edildiği mahallede yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 288 kırsal konutun anahtar teslimini yarın itibarıyla gerçekleştireceklerini belirtti.

Yavuz, "Rabbim ağız tadıyla oturmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
