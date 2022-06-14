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Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak taşkına neden oldu

AA - Ayhan İşcen - Güncel
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Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak taşkına neden oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak sonucu meydana gelen taşkında mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak sonucu meydana gelen taşkında mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi ile Darende arasında ulaşımı sağlayan yol, bir saat araç trafiğine kapatıldı.

Günpınar, Beybağı ve Hacılar mahallelerinde bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, park halindeki araçlar taşkından etkilendi.

Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve belediye ekipleri yönlendirildi.

İlçe kırsalındaki Hacılar Mahallesi yolu bir saat süren çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Aniden bastıran yağmur nedeniyle 3 kişilik ailenin bulunduğu araç çamura saplandı.

Malatya Büyükşehir ve Darende belediyelerinden ekipler, iş makineleri ile yol üzerindeki kum, çakıl ve kaya parçalarını temizleyerek mahsur kalan aileyi kurtardı.

Derenin taşması sonucu evlerinin çevresini su basan yaşlı çift itfaiye ekiplerince pencereden çıkarıldı.

Taşkın sebebiyle bazı sebze bahçeleri zarar gördü, kayısı bahçelerine su, taş ve kum doldu.

AA / Ayhan İşcen - Güncel

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