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Malatya'nın Darende İlçesinde Kar Eğlencesi

Malatya'nın Darende İlçesinde Kar Eğlencesi
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Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı, çocukların sokaklarda kartopu oynayıp kızak kayarak eğlenmesine neden oldu. Aileler de çocukların bu keyfine ortak olurken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Malatya'nın Darende ilçesinde kar etkili oldu.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, sokaklara çıkarak kartopu oynadı, kızak kayarak eğlendi.

Aileler de çocuklarının eğlencesine ortak oldu. Karın tadını doyasıya çıkaran minikler, güzel görüntüler oluşturdu.

Yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarırken, ekipler yolların açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
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