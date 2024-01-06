Üye Girişi
Haberler

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncelleme:
Abone Ol

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10'da deprem oldu. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Malatya Deprem Malatya Deprem Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title