Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10'da deprem oldu. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.