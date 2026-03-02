Haberler

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Battalgazi olarak belirlendi. Depremin derinliği 8,94 kilometre olarak kaydedildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.




