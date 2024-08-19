MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 12.02'de merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.31 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.