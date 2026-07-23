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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

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AFAD, saat 10.26'da merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ve derinliğinin 11,46 km olduğunu açıkladı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 10.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.26'da, merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 11,46 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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