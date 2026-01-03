Voleybol: Kadınlar 2. Lig 16. Grup
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 16. Grupta oynanan maçta Malatya Nicer Hotel Voleybol, sahasında Elazığ Belediyespor'a 3-1 yenildi. Karşılaşmada ilk seti Elazığ kazanırken, Malatya ikinci seti alarak eşitliği sağladı. Ancak, Elazığ son iki seti kazanarak maçı galip tamamladı.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Hakemler Fatih Yayla ve Ali Uçar yönetti.
Karşılaşmada Elazığ Belediyespor Voleybol, ilk sette 25-23'lük skorla 0-1 öne geçti. İkinci seti 25-20'lik skorla kazanan Malatya Nicer Hotel Voleybol, skoru 1-1'e getirdi.
Üçüncü seti 25-27, dördüncü seti 18-25 alan Elazığ Belediyespor Voleybol maçı 3-1 kazandı. ??
