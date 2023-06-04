Malatya Mimarlar Odası: Orta hasarlı binalar lisanslı firmalarca güçlendirilmeli

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Malatya Şubesi, orta hasarlı binalarda güçlendirmelerin lisanslı firmalarca yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Mimarlar Odası Malatya Şubesi Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yaptığı hasar tespit sonuçlarına göre Malatya genelinde toplam 2 bin 500 orta hasarlı binadan güçlendirilebilecek durumda olanlarla ilgili "Deprem Mühendisliği" alanında uzman akademisyenlerden bilgi alındığı belirtildi.

Buna göre orta hasarlı binalarda güçlendirme işlemi tamamlanmadan kesinlikle kullanılmaması ve iç tadilat işlemleri başlatılmaması ikazı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orta hasarlı binaların zemin katında bulunan dükkan, kafeterya ve işletmelerin faaliyete geçtikleri görülmüş olup güçlendirme işlemleri bitmeden bu işletmelerin faaliyetleri ilgili kurumlarca acilen durdurulmalıdır. Hasarsız veya az hasarlı binalarda isteğe bağlı güçlendirmelerde halkımızın yaşadığı korku ve endişeyi bazı kişilerin ticari hırsla ranta çevirdiği tespit edilmiş olup yönetmelik standartlarına uygun bir şekilde yapıdan gerekli veri ve numuneler alınmadan, lisanslı uzman kişilerce güçlendirme projesi çizilmeden ve herhangi bir denetim mekanizmasına dahil olmadan güçlendirme işlemleri kesinlikle yapılmamalıdır. Güçlendirme imalatı ve projelendirilmesi lisanssız hiçbir firmaya yaptırılmamalıdır."

Açıklamada ayrıca, "Son zamanlarda sıklıkla kullanılan güçlendirme yöntemlerinden biri olan karbon elyafın analiz yapılmadan projesiz uygulanması binayı depreme karşı daha riskli hale getirebilir. Ancak proje ve analiz sonucuna göre uygulanan karbon elyafın çok iyi performansla bina taşıyıcı sistemine etkisi olacağı inşaat mühendisleri tarafından belirtilmektedir." ifadesine yer verildi.