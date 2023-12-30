Üye Girişi
Haberler

Malatya merkezli operasyonda 14 terör şüphelisi gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Malatya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i PKK/KCK üyesi, 3'ü ise DEAŞ üyesi olarak belirlendi.

Malatya merkezli 6 ilde, terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda, Malatya'da 7, İstanbul'da 1, Van'da 1, Şanlıurfa'da 2, Diyarbakır'da 2, Batman'da 1 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 11'inin terör örgütü PKK/KCK, 3'ünün ise terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtildi.

Zanlılar, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Malatya PKK Malatya Güvenlik Diyarbakır Terör İstanbul Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title