MALATYA Malatya'da yeni yapılan lüks sitelerin büyük bölümü hasarlı

KAHRAMANMARAŞ'da meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya, hasarlı bina sayısı fazla olan iller arasında yer alıyor. Bostanbaşı Mahallesi'nde son yıllarda yapılan ve 2 milyondan, 10 milyon TL'ye kadar satışı yapılan yüksek katlı lüks evlerin bulunduğu binaların büyük bir bölümü hasarlı olduğu için yıkılacak.

Malatya'da etkili olan depremde binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, şu ana kadar 28 bin 915 binanın hasarlı ve yıkık olduğu belirlendi. Hasarlı binaların bulunduğu bölgelerden birisi de Bostanbaşı Mahallesi'nde 10 ve 15'er katlı, 2 milyondan, 10 milyon TL'ye kadar evlerin satıldığı bölge yer alıyor. Mahalledeki evlerin hepsi ayakta dursa da evlerin büyük bölümü hasarlı ve yapılacak son hasar tespit çalışması sonrası tamamen yıkılması planlıyor.

Mahalle sakinlerinden evi hasar gören Suat Sülük, "Evimiz az hasarlı dendi, ama burada oturulacak gibi bir durum yok. Yan dairenin içerisi benim evden görünüyor. Ben 35 yıl kamu kuruluşunda hizmet verdim. Yemedim, içmedim dişimden tırnağımdan artırıp 4,5 yıl önce 485 bin liraya aldım. Depremden önce benim emlakçı arkadaşım geldi 'Evini satmak istersen, 2 milyon 600 binalara veren var' dedi. Bizim bina 11 katlı ve bu bölgedeki ev fiyatları 10 milyon liraya kadar çıkıyor. Burası lüks sitelerin bulunduğu yer. Bizde buna heveslenerek ömrümüzün sonunu da rahat bir şekilde geçirelim, dedik. Allah'tan gelen bir şey ama devlette biraz katkı verecek. Ağır hasarlıysa ağır hasarlı diyecek. Bina sakinleriyle bir araya gelip müteahhit firma hakkında da suç duyurusunda bulunacağız."dedi.